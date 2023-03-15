'HDP seçime girmeyecek, Yeşil Sol Parti formülü hayata geçiyor'

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu partinin seçime katılıp katılmayacağına karar verecek.

Diken'de yer alan habere göre, HDP kendi adıyla seçimlere katılmama kararı aldı.

HDP’nin seçimlere katılmama kararının temelinde 11 Nisan’da partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın yapacağı sözlü savunma sonrası partinin kapatılması ihtimali bulunuyor. Parti yöneticileri ‘Yüzde 1’lik bir risk bile göze alınmayacak’ görüşünde.

Kapatma davasında son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti. Milletvekili aday listelerininse en geç 10 Nisan’da verilmesi gerekiyor.

Seçimlere girmeyecek HDP’nin adaylarıysa geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlere girebileceği ilan edilen Yeşil Sol Parti listesinden katılacak.

Parti son kongresinde amblem değişikliğine giderek amblemini HDP’nin amblemine benzetmişti.