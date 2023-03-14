Selahattin Demirtaş'tan 'Yeşil Sol Parti' logolu paylaşım

Uzun süredir gündemde yerini koruyan HDP’nin kapatılma davasına karşı Yeşil Sol Parti’den seçime gireceği iddiasının ardından partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin logosunun görselini paylaşarak "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele…" dedi.