HDP MYK'den tek liste kararı: Sancar ve Buldan'a tam yetki verildi

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), seçim gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni kararlar aldı. Son siyasi gelişmelerle birlikte Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma eğilimini yeniden gözden geçiren HDP MYK, seçimlere bir listeyle girilmesi yönündeki eğilimi de tartıştı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile birlikte bileşen partilerin de eğiliminin bu yönlü olduğu kaydedilirken, HDP MYK seçimlere bir listeyle girilmesine karar kıldı.

MYK, ittifakta yer alan partilerle müzakere için Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a tam yetki verdi. Buldan ve Sancar, bu kararı Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısına taşıyacak.

Mezopotamya Ajansı'ndan Özgür Paksoy'un haberine göre ayrıca Eş Genel Başkanlar, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın genişletilmesi için Sosyalist Güç Birliği’nde yer alan partilerle görüşme için yetkilendirildi.

Yeşil Sol Parti kararı bir sonraki toplantıya bırakıldı

Seçimlere Yeşil Sol Parti ile girme kararını bir sonraki toplantıya bırakan HDP, partiye dönük kapatma davasıyla ilgili başvuruların sonuçlarını ve yüksek mahkemenin vereceği kararları bekleyecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı için Kılıçdaroğlu ile görüşme beklenecek

MYK’nin bir diğer önemli gündemi olan Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma eğilimi, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda ele alınacak. Ancak bu eğilim, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP’ye gerçekleştirilecek ziyaretle netleştirilecek. Bu karar, Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından deklarasyonla kamuoyuna açıklanacak.