HDP mitingine saldırıda 10 polisin beraatine onama

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda 5 Haziran 2015'te 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 210 kişinin de yaralandığı HDP'nin seçim mitingine dönük IŞİD saldırısında “görevi ihmalden” yargılanan 10 polisin beraat kararına yapılan itirazı esastan reddetti.

Suçtan zarar görenlerin Diyarbakır 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin 10 polis hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı söylenerek “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu”ndan beraat kararı verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre mahkeme, kararı oy birliğiyle aldı. Mağdur yakınlarının avukatları ise cezayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

IŞİD, 5 Haziran 2015’te HDP’nin Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapacağı mitinge 2 ayrı bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 210 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen IŞİD militanı Orhan Gönder’in asker kaçağı olduğu kaldığı otelin kimlik kayıt bilgileriyle ortaya çıkmıştı, polis sistemine düşen bu bilgiye rağmen Gönder hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı ayrıca ailesinin Gönder'in saldırı düzenleyebileceğine dair polise bildirimde bulunduğu da ortaya çıkmıştı.



Bombaların bırakıldığı alanda arama tarama faaliyetiyle görevli 14 polis hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan” Diyarbakır 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 10 polis hakkında beraat kararı verilmişti.