HDP Mansur Yavaş tavrını açıkladı

HDP’nin Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, ARTI TV'de yayınlanan Günün İçinden programında Fuat Ateş'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Beştaş burada "Bizim için önemli olan çıkacak adayların ilkelerimizle örtüşmesidir, bu konudaki şeffaf tutum ve açıklamalarıdır. Tabii ki bizimle kurulacak diyalog açık diyalog ve tartışmadır. Bu nedenle biz isimleri tartışmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü özellikle Cumhur İttifakı bunu yaptırmaya çalışıyor ama biz böyle hassas dönemlerde hakikaten bu meselelerde ilkesel temelde yaklaşımı esas alıyoruz.” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın veya İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olması durumunda destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya Beştaş şöyle cevap verdi:

“İsimleri tartışmadığımızdan emin olun. Bu yetkide ne MYK’mızda ne PM’mizde isimler tartışılmadı. Ama diyelim ki Mahsur Yavaş gibi bir şahsiyetin tamamen rehin tutulan Selahattin Demirtaş’a ilişkin bir ‘inşallah’ kavramını bile reddeden resmi açıklama yapıyorsa bu bizim parti tabanımızda hem de kurullarımızda görülemeyecek bir mesele değildir. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bunu da yine ilkesel söylüyoruz. Neticede yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adalet ilkemizin bu konuda kesinlikle örtüşmediğini söylüyoruz. Yoksa isimle ilgili ya da kişisel bir değerlendirme olarak söylemiyoruz. Çünkü bizim için isimlerden çok çok daha önemlisi ilkelerdir.”