HDP Mansur Yavaş tavrını açıkladı

HDP’nin Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, ARTI TV'de yayınlanan Günün İçinden programında Fuat Ateş'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Beştaş burada "Bizim için önemli olan çıkacak adayların ilkelerimizle örtüşmesidir, bu konudaki şeffaf tutum ve açıklamalarıdır. Tabii ki bizimle kurulacak diyalog açık diyalog ve tartışmadır. Bu nedenle biz isimleri tartışmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü özellikle Cumhur İttifakı bunu yaptırmaya çalışıyor ama biz böyle hassas dönemlerde hakikaten bu meselelerde ilkesel temelde yaklaşımı esas alıyoruz.” diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın veya İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olması durumunda destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya Beştaş şöyle cevap verdi: