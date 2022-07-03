HDP konferans sonrası danışma kurulunu açıkladı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 5. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

Kongre'de HDP’nin 5’inci Büyük Konferans kararı olan Danışma Kurulu da ilan edildi. Teklif götürülen 43 isimden bir Danışma Kurulu oluşturuldu.

Danışma Kurulu’nda yer alan isimler şöyle: “Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Rıza Türmen, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz,Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin,Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.”