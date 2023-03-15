HDP kararını bugün açıklayacak: 'Tek liste, Yeşil Sol Parti'

HDP MYK, Parti Meclisi’nin Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir listeyle seçimlere girme önerisini tartışacak. HDP'nin seçimlere Yeşil Sol Parti'yle girmeyi de karara bağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim gündemiyle toplanıyor. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Parti Meclisi’nin (PM) 12 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantıda aldığı tam yetkiyle toplanacak MYK’nin, kapatma davasına karşı seçimlere Yeşil Sol Parti ile girme eğilimini kararlaştırması bekleniyor. 

HDP MYK, Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma eğilimini de yeniden gözden geçirecek ve bu kararı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 16 Mart’ta gerçekleştirilecek toplantısına taşıyacak. 

Parti Meclisi toplantısında Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir listeyle seçime girme yönündeki eğilim de MYK’nin gündeminde. MYK’nin sıcak baktığı bu önerinin de Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısına taşıyacağı belirtildi. 

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