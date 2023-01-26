HDP kapatılırsa ittifak partileri seçime nasıl girecek? Ercüment Akdeniz'den açıklama

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz Halk TV'deki "Haber Masası" programında Can Coşkun'un konuğu oldu.

HDP'nin kapatılması durumunda seçimlere nasıl gidileceği sorusuna yanıt veren Akdeniz, "En kötü senaryoyu düşünmek istemiyoruz. HDP'nin kapatılmasını Türkiye'nin geleceği için düşünmek istemiyoruz ama bu olursa dört partiden üçü Emek ve Özgürlük İttifakı pusulası altında seçimlere girecek ve halkı seçeneksiz bırakmayacak. HDP'liler de listelerini bu partilerden verebilecek. (EMEP, TİP, Yeşiller ve Sol Gelecek)" dedi.

Akdeniz, "Milletvekilliğini güçlü çıkartan HDP ve ittifak partilerinin olduğu seçim çevreleri ve iller var, bunu ayrı konuşmak gerekiyor, bunu konuştuk. Bölgede Kürt kentlerinde HDP'nin yüksek oy aldığı yerleri ayrı bir şekilde konuşmak, toplamda kalan iller ve 81 ili ayrı konuşmak gerekiyor. En yüksek vekil sayısını çıkarmayı planlayacağız. Şu an partilerin oluşturduğu seçim komisyonları ayrı ayrı simülasyonlar yapıyorlar. Şubat başındaki toplantıda burada bir mesafe almayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.