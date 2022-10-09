HDP İstanbul İl Başkanı Encü dahil en az 42 gözaltı

Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkmasıyla başlayan sürecin 24’üncü yıldönümünde İstanbul’un 3 ilçesinde düzenlenen eylemlerde aralarında HDP İstanbul İl Örgütü Eşbaşkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu en az 42 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kadıköy’de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez üyesi Emrah Baran, Bülent Aşa ile İstanbul Şube Eşbaşkanı Gürkan İstekli ve HDP İl Örgütü Eşbaşkanı Ferhat Encü gözaltına alınırken, Esenyurt'ta ise Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ile Ömer İbrahimoğlu da gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda ise HDK Eş Genel Sözcüsü Esengül Demir'in yanı sıra pek çok kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Kent genelinde en az 42 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan MA muhabirleri Esenyurt'ta bulunan Kıraç Polis Karakolu’nda tutulurken, diğer pek çok kişinin ise Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra müvekkilleri ile görüşmeye giden avukatların da polis tarafından engellenerek, görüştürülmediği belirtildi.

Birçok kentte 100'ün üzerinde gözaltı

İstanbul'un yanısıra birçok kentte de protesto eylemleri gerçekleştirilirken Urfa, İzmir, Van, Diyarbakır, Hakkari'nin aralarında olduğu illerdeki eylemlerde en az 138 kişi gözaltına alındı. HDP, Hakkari'deki eylemde polisin darp ettiği Iğdır milletvekili Habip Eksik'in burnunda ve bacağında kırıklar olduğunu duyurmuştu.