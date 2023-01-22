HDP: İslam’a yönelik nefret suçunu kınıyoruz

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kuran’ın yakılmasına karşı tepki gösteren HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu Demokratik İslam Masası, “İslam’a yönelik nefret suçunu kınıyoruz" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "İsveç’te ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kuran’ı Kerim’in yakılmasını en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tutum İslam inancına yönelik büyük bir nefret suçudur. Bizler; tüm halkların, kimliklerin, dillerin, kültürlerin, inançların eşitliğini; özgürce yaşamasını savunurken, Müslümanlığa karşı geliştirilen ayrımcılığı kabul edemeyiz. Batıda yükselen İslamofibiyi kabullenemeyiz, izleyici kalamayız" denildi.

Failler hakkında bir an önce işlem başlatılması çağrısında bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu provokasyonlar; farklı inançları içinde barındıran toplumlarda düşmanlık ve bölünme duygularını körükleyen; özgürlüğü, beşerî değerleri rencide eden ve yalnızca ırkçılığa, aşırılık yanlılarına yarayan; farklı dini inançlara sahip toplumsal kesimlerin arasında da nefret tohumlarının ekilmesine neden olan girişimlerdir.

İnanç ve ibadet inananların vicdanıyla ilgilidir. Tüm inançlar üzerinde kurulan her türlü tahakküme, ayrımcılığa, nefret suçuna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Müslümanların kutsal değeri olan Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırının failleri hakkında bir an önce işlem başlatılmalıdır. Tüm dünya kamuoyunu bu nefret suçuna karşı tutum almaya çağırıyoruz."