HDP isim havuzundaki aday sayısını ikiye düşürmüş: Şubat ayında açıklanabilir

Kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını ilan eden HDP'nin, aday belirlemek için oluşturulan isim havuzundaki kişi sayısını ikiye düşürdüğü aktarıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; HDP'nin adayının kadın olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, adayın milletvekili olmayacağı iddiasının ise yalanlanmadığı ifade edildi.

HDP’nin adayla ilgili daha fazla bilgi paylaşmak istememesinin bir nedeni Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 24 Ocak Salı günü yapacağı toplantı olarak gösteriliyor. Aday önerilerinin önce bu toplantıda ittifak ortakları ile değerlendirileceği ardından şubat ayı başında açıklanacağı kaydediliyor.