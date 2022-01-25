HDP: IŞİD saldırısına SİHA'lar hava desteği verdi

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Haseke'ye dönük IŞİD saldırılarıyla ilgili HDP'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin SİHA'larının, saldırıyı bastırmak için Kobane'den yola çıkan SGD güçlerine saldırdığı, bu saldırının IŞİD'e destek anlamına geldiği öne sürüldü.

HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, IŞİD’in 20 Ocak’ta Haseke’deki Sina Cezaevi’ne yönelik saldırısına dair yaptığı açıklamada “Suriye’de devam eden savaşta insanlığa karşı en ağır suçu işleyen IŞİD’in tek başına böylesi bir saldırıyı planlaması ve organize etmesi mümkün değildir. Saldırı büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da IŞİD, karanlık güç odaklarından aldığı destekle bölge halklarına karşı büyük tehdit olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Mezopotamya haber ajansına göre açıklamada saldırıyı bastırmak için Kobane'den yola çıkan birliklere Türkiye’nin SİHA saldırısında bulunduğu belirtilirken “Başta Türkiye olmak üzere, NATO üyesi ülkelerin bu saldırının arka planını aydınlatma ve basına yansıyan iddiaları açığa kavuşturma sorumluluğunu hatırlatıyoruz” denildi.