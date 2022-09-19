HDP Grup Başkan Vekili Beştaş: Seçimi kaybetmenin sorumluluğunu da kimse bize yükleyemez

HDP’nin belirlediği ilkeler doğrultusunda şeffaf diyaloglar kurmadığı hiçbir partiye destek vermeyeceğini söyleyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, “Seçimi kaybetmenin sorumluluğunu da kimse bize yükleyemez" dedi.

Mezopotamya'nın haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen HDP buluşmasında konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, “Savaş politikası devam ediyorsa, dış siyasete yön veren Kürt düşmanlığıysa bu anti-demokratik tek adam rejiminin tercihidir. Kendisinden olmayana düşmanca dil kullanma bu siyasetin temel mottosu haline geldi. Seçim yaklaştıkça bu dil ve saldırılar artacak” ifadelerini kullandı.

Beştaş sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzyılın en önemli seçimlerinden birisini gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyoruz. Bunun içinde en başat mesele Kürt meselesidir. Kürtler ve doğaları katledilerek, dilleri yasaklanarak bu mesele çözülemez. Kürt meselesi sadece Kürdistan coğrafyasının değil; Türkiye’nin sorundur. Bugün en büyük Kürt şehirleri İzmir, İstanbul’dur. Ancak bu meselede birbirlerinin yörüngesinden çıkmayan muhalefet partileri var. İktidar öyle bir dil kuruyor ki muhalefeti hizaya diziyor."

HDP’nin belirlediği ilkeler doğrultusunda şeffaf diyaloglar kurmadığı hiçbir partiye destek vermeyeceğini dile getiren Beştaş, “Seçimi kaybetmenin sorumluluğu da kimse bize yükleyemez. Bu konuda diğerlerinin ne yaptığına bakalım. Kurtuluşun birlikten geçtiğine inanıyor ve mücadelesini yürütüyoruz. Demokrasinin sadece sandıkla geleceğine de inanmıyoruz. Demokrasiyi getirmek bir mücadeleyi, sokağı gerektirir. Özgürlükleri de ancak toplumsal mücadele verenler getirebilir. Korkanlar, kaygılananlar değil. Bizde kesinlikle başaracağımıza inanıyoruz. Bize vurulan hiç bir darbe bizi zayıflatmadı. Onlar korkutmaya çalıştıkça toplumun mücadele azmi büyüyor” diye konuştu.

