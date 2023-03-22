HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Seçime Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

28. Dönem milletvekili seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Seçime Yeşil Sol Parti ile gireceğiz" dedi.
Halk TV'de yayımlanan 'Liderler Masası' isimli programa konuk olan Sancar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sancar'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Depremin ağır bedeli aday çıkarma kararımızı gözden geçirtti.
- Bu deprem doğal afet değil sadece, siyasi bir felakettir. Bu felakette kayıplarımız çok büyüktü. Seçime az bir süre yaşadığımız bu ağır yıkım daha farklı bir yol izlememiz gerektiği konusunda yeterince acı bir mesaj oldu.
- Biz 2021'de özellikle diğer muhalefet partileriyle görüşmelere açık olduğumuzu söylemiştik. Biz 6'lı masa tarafından cumhurbaşkanı adayı belirlenirse kendisine destek vereceğimizi söylemiştik ama bu konuda karşılık alamadık.
'Yeşil Sol Parti'yle seçime gireceğiz'
- Bundan sonra parlamentoda nasıl bir yol izleyeceğimiz sık sık soruluyor. Kapatma davası var. Bu iktidarın bilinçli bir stratejisidir. Dava açıldığı zaman da bu değerlendirmeyi yaptık. Bu dava seçim dönemine sarkıtılır.
- Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriliyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok.
- Yeşil Sol Parti'yle seçime gireceğiz. Yeşil Sol Parti bizim bileşenlerimizdendir. Hızla örgütlenmesini tamamladı. Yeşil Sol Parti'yi engelleselerdi başka seçenekler çıkaracaktık.
- Yeşil Sol Parti ve HDP logolarının benzeştiği bir logo tasarlamıştık. Açıkçası kafa karışıklığına yol açamamak için bu logonun benzeşmesi konusunda bir kaygımız da yok.
'Ortak liste konusunda bir mutabakatımız var'
- İttifak bileşenlerimiz kendi amblemleri ile gireceklerini yeniden söyledikleri için biz ısrar etmedik. MYK kararımızı sunduğumuzda arkadaşlar düşünme süresi istediler. Sonra kendileri kararlarını değiştirmek istemediklerini söylediklerine biz de tek liste kararımızı esnettik.
- Kazanımları tehlikeye sokacak hiçbir yol bu ittifak tarafından benimsenmeyecek. Bütün dengeleri gözetiyoruz. Bu ittifak kolay kurulmadı. Genişleme çalışmalarımız da devam ediyor. Kısacası Emek ve Özgürlük İttifakı herhangi bir bileşenine kazanımlarını tehlikeye sokacak bir nedeni kabul etmez. En iyi sonucu alacak formülleri bulacağız
- Ortak liste konusunda da bir mutabakatımız var. Diğer ittifaklarda koşulan formüllerden daha farklı formüllerle çalışıyoruz. Ayrıntıları vermem doğru olmaz. Ama gözetilen temel husus; daha önceki kazanımlarımızın daha altına düşmemek.
- Bu ittifakın yeni katılımlarla genişlemesi çalışmalarına da son güne kadar devam edeceğiz.
- Biz 100'ün üstünde milletvekili çıkarmayı hedef koyduk. Türkiye'nin felaket iktidarından kurtulmasını istiyoruz.