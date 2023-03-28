HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Seçim bildirgemizi 30 Mart'ta açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerine işaret eden Sancar, seçim bildirgelerinin son aşamada olduğunu ve 30 Mart’ta kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Seçimlere Yeşil Sol Parti ile girme kararı aldıklarını anımsatan Sancar, "En büyük dersi sandıkta vereceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin büyük bir değişimin arifesinde olduğunu kaydeden Sancar, "Kendi menfaatinden ve koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyen, halkı büyük buhranla, depremin yıkımı ve enkazıyla baş başa bırakan AKP-MHP saltanatının son bulacağı aydınlık günler için geri sayım başladı" dedi.

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim bildirgemiz son aşamasına gelmiş durumda. 30 Mart’ta büyük bir buluşmayla seçim bildirgemizi açıklayacağız. Açıklayacağımız bildirge Türkiye’nin demokratik çözüm programı olacaktır.

HDP’nin önünü kesmeye yönelik kumpas ve davalar hâlâ devam ediyor. Her türlü oyunu oynamaya da devam edeceklerini biliyoruz. Böyle bir dönemde bile hiç geri durmayacakları kumpasların hepsini boşa çıkaracağız. Bugüne kadar ne yaptılarsa hepsine karşı direndik, yol bulduk.

Seçimlere Yeşil Sol Parti ile girmeyi kararlaştırdık. Onlar akıllarınca tuzaklar oluştururken bizler aklın, inancın ve kararlılığın ışığında yürüdük. En büyük dersi sandıkta vereceğiz. Biz onların hileleriyle de, oyunlarıyla da baş etmeyi öğrendik, bu da onlara büyük dert olsun. Israrla sorunlarımızın çözüm yolu demokratik siyasettir diyoruz. Bu açıdan parlamentonun önümüzdeki dönem hayati bir önem taşıyacağını da görüyoruz. Bu nedenle parlamento seçimlerine çok büyük önem veriyoruz."