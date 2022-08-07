HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Demokrasi İttifakı’nı 25 Ağustos'ta duyuracağız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrasi İttifakı’nı 25 Ağustos’ta kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sancar'ın konuya dair açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Temel misyonumuz yeni bir başlangıcı yaratmak. Hedefimiz zihniyet ve sistem değişikliği. Bu da ancak geniş ittifaklar ve kapsamlı bir ortak mücadele ile mümkün olduğunun da farkındayız. Demokrasi ittifakı adını verdiğimiz bu ortak mücadele birlikteliğini birkaç sütunu var. Biri bizim dışımızdaki 6 sol-sosyalist partiyle oluşturduğumuz kısımdır. Diğer inanç gruplarıyla oluşturduğumuz çalışmalarımız devam ediyor. Emek hareketi, kadın hareketi, ekoloji hareketiyle de aynı yönde çalışmalar yürütmekteyiz.

'25 Ağustos'ta kamuoyuna duyuracağız'

Kurdi partilerin bir kısmıyla 2018'de başlayan 2019 yerel seçimlerinde somutlaşan bir ortak çalışmamız var. Bizler demokrasi ittifakı çerçevesinde başka birliktelikler kurmak için de çalışmalar yürütüyoruz. 7’li masa dediğimiz Türkiye'deki sol sosyalist partilerle ortak çalışmamızı 25 Ağustos’ta kamuoyuna duyuracağız.

Kurdi partilerle şu ana kadar yürüyen çalışmaları kalıcı bir ittifaka dönüştürmek için de bazı çalışmalarda bulunduk. Bir çerçeve metin oluşturuldu, konferanslar ve çalıştay gerçekleştirildi. Biz artık bunu resmileştirmek istiyoruz bir. İkincisi genişletmek gibi bir önemli hedefimiz var. Bugüne kadar 6 parti ile yürüyen bu ittifakı olabilecek en geniş çevreye ulaştırmak istiyoruz. Diğer Kurdi partileri de içerecek bir ittifak haline getirmek istiyoruz."