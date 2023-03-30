HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni seçeneğin adı Yeşil Sol’dur

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinin tanıtım toplantısında, “Kumpas ve kapatma davalarına karşı seçeneğimizi yarattık. Yeni bir yol açtık. İşte o yeni seçeneğin adı Yeşil Sol’dur" dedi.

Yeşil Sol Parti, "Buradayız Birlikte değiştireceğiz" başlığıyla bugün Ankara'da seçim bildirgesini açıkladı.

Seçim müziklerinin de tanıtıldığı etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarihi bir dönemeç diye nitelediği 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını belirtti.

Buldan "Seçimler, kurulacak yeni bir dönemin, yani büyük değişimin başlangıcı olacaktır. Ama aynı zamanda, 14 Mayıs, ülkeye yıllardır en büyük kötülükleri, yıkımları, karanlıkları yaşatan AKP-MHP faşizm düzeninin de biletinin kesileceği tarihi bir gün olacaktır. Evet, buradan en güçlü şekilde ifade ediyorum: AKP-MHP rejimini 14 Mayıs’ta sona erdireceğiz. Yolun sonuna geldiler. Onları kesinlikle göndereceğiz! Türkiye’yi bu karanlıktan kurtaracağız. 7 Haziran’da başlattığımız büyük demokrasi yürüyüşünü, 14 Mayıs’ta büyük demokrasi zaferiyle taçlandıracağız" dedi.

"Kumpas ve kapatma davalarına karşı seçeneğimizi yarattık. Yeni bir yol açtık. İşte o yeni seçeneğin adı Yeşil Sol’dur. Üçüncü yolumuzu Yeşil’in ve Sol’un yoluyla birleştirdik, değişim isteyen milyonların ortak yoluna dönüştürdük" diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP’nin bu topraklarda filizlenen fikriyatını Yeşil Sol’un zafer yürüyüşüyle birleştirdik. Şimdi Türkiye’de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz. Kürt sorununu çözmeye, kalıcı barışı kurmaya geliyoruz. Savaşın, kinin ve düşmanlığın dilini bu topraklardan söküp atmak, barışın diliyle örülen onurlu bir yaşamı kurmak için geliyoruz. Ret, inkâr, baskı ve tecrit politikasını sona erdirmek, Kürt sorunu dâhil biriken bir asırlık tüm sorunları kapsayıcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışıyla diyalogla çözmek için geliyoruz. Türkiye’den tüm bölge ülkelerine yayılacak kalıcı barış hattını kurmak için geliyoruz."

'Parlamentoda hedefimiz en az 100'dür'

Buldan "Tek adamın iki dudağının arasına sıkışan merkeziyetçi ucube sistemi sona erdirerek, yerine güçlü yerel demokrasiyi inşa etmek için geliyoruz. Meclisi, en geniş ve güçlü temsiliyetle halkların demokratik parlamentosuna dönüştürmek için geliyoruz. Evet, parlamento seçimleri bizim için çok önemli ve hayatidir. Meclis’te yakalayacağımız çoğunluk, alınacak siyasi kararlardan, yasal-anayasal dönüşüme varıncaya kadar her alanda halklarımızın güçlü teminatı olacaktır. Bu nedenle parlamento seçimlerine tüm gücümüzle asılacağız. Tek bir oy bile çok şeyi değiştirecek güce sahiptir. Meclis’in yeni 100’leri bizler olacağız. Buradan herkese çağrı yapıyorum: Haydi, hep birlikte önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol’un rengine büründürelim. Biliyorsunuz, parlamentoda hedefimiz en az 100’dür. Buradan diyorum ki, gelin hep birlikte Meclis’in yeni 100’ü bizler olalım" dedi.