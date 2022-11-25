HDP ek savunmasını AYM’ye sundu

HDP, kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamlayarak, Anayasa Mahkemesi’ne sundu. 

Haber Merkezi

HDP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan ve Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamladı.

HDP Hukuk Komisyonu tarafından ek delillerle ilgili hazırlanan savunma, Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildi.

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