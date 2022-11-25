HDP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan ve Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamladı.
HDP Hukuk Komisyonu tarafından ek delillerle ilgili hazırlanan savunma, Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
HDP ek savunmasını AYM’ye sundu
HDP, kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamlayarak, Anayasa Mahkemesi’ne sundu.
Haber Merkezi
HDP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan ve Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamladı.
HDP Hukuk Komisyonu tarafından ek delillerle ilgili hazırlanan savunma, Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildi.