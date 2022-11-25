AKP TBMM'de İYİP ve HDP’yi 'gözlüyor'

CHP’nin “başörtüsü teklifi” üzerine ailenin korunması ve “türban serbestisi”ni içeren anayasa değişikliği için 5 Ekim’de harekete geçen AKP, çalışmayı TBMM’ye henüz sunmadı. AKP’nin söz konusu teklifi hâlâ TBMM’ye sevk etmemesinin ardında “İYİP ve HDP’nin tutumlarını görmek” olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu imzalı kulis haberine göre, AKP’nin “anayasa değişikliğini 400 milletvekili ile doğrudan TBMM’den geçirmek istediği” belirtilirken bu noktada İYİP ve HDP’nin tutumunun önem kazandığına dikkat çekiliyor.

AKP’de, İYİP için de 14 Ocak 2008 yılında, Yargıtay’ın “türbanlı bir öğretmen” ile ilgili verdiği “siyasi simge” kararının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla TBMM’ye sunduğu anayasa değişikliği teklifi örnek gösteriliyor. “Genel başkan Meral Akşener’in o dönem TBMM Meclis Başkanvekili’yken ‘evet’ dediği” anımsatılarak, “İYİP şimdi nasıl ‘hayır’ diyecek. Akşener ve partisi kendisiyle çelişmeyecek mi?” görüşü dile getiriliyor.

Öte yandan parti içinde HDP ile ilgili de, “HDP, insan hakları, demokrasi ve özgürlük kavramlarını kullanıyor. Bu kavramları kullanan bir partinin Meclis’e gelecek türban serbestisini de içeren anayasa değişikliği teklifine ‘evet’ demesi gerekir” değerlendirmesi yapıldığı ifade ediliyor.

