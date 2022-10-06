HDP Diyarbakır il binası 'kaçak kat' gerekçesiyle mühürlendi

Diyarbakır HDP binası, bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olduğu bahanesiyle mühürlendi.

Kayyumun yönettiği Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı söylendi.

"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Binanın sahibi olan R.B. adına tutulan tutanakta, 30 gün süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.