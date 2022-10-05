HDP parti binasına silahlı saldırı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Karlıova İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, binaya iki el ateş edildiği ve kurşunların ilçe örgütünün içerisine isabet ettiği belirtildi.

Sabah saatlerinde parti binasına gelen partililerin bekleyişi sürerken, saldırıyı düzenleyen Tanju Bingöl’ün gözaltına alındığı belirtildi.

2 kurşun isabet etti

Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan HDP İlçe Eşbaşkanı Yılmaz Bülbül, İlçe binasına gece yarısı silahlı saldırı olduğunu ve 2 kurşunun içeriye isabet ettiğini söyledi. Yapılan saldırıyı kınayan Bülbül, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.