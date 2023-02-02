HDP cumhurbaşkanı adayını açıklayacak: Pervin Buldan tarih verdi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, parti kapatma davası ve adaylık tartışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Özgür Paksoy’un sorularını yanıtlayan Buldan, Altılı Masa’nın açıkladığı Mutabakat Metni’nin tatmin etmediğini söyledi.

'Yönetimdeki zihniyet anlayışını badanadan öteye geçmedi'

Buldan, şöyle konuştu:

“Açıklanan mutabakat ne yazık ki hiçbir çevreyi tatmin edecek bir mutabakat değil. Bugün yönetimde olan zihniyetin anlayışını badana yapmaktan öteye geçmeyen bir mutabakat olarak niteliyoruz. Yani köklü çözümlerin olmadığı, bunu açıkça ifade etmeyen, dile getirmeyen bir ittifakın Türkiye’yi gerçekten nasıl yöneteceğini açıkçası çok merak ediyoruz. Biliyorsunuz 27 Eylül 2021’de, bir buçuk yıl önce açıkladığımız, Türkiye kamuoyuna duyurduğumuz 11 maddeden oluşan bir deklarasyonumuz var. Bir tarafta da dün Altılı Masa’nın açıkladığı bir mutabakat ya da bir tutum belgesi var. Her iki ‘Tutum Belgesi’ni karşılaştırılırsa, arasında dağlar kadar fark var. Türkiye’nin sorunlarına kalıcı çözümleri olmayan, Türkiye’nin bugün kanayan yaralarına asla ilaç olmayacak bir anlayış olduğu görülecektir. Bu kendileri açısından değerli ve kıymetli olabilir. Buna saygımız var, ama ülkeyi yönetme iddiasında olan bir ittifakın ya da bir geleneğin şu an ülkeyi yöneten iktidarla aynı anlayışta olması gerçekten çok üzücü. Kürt sorununun olmadığı, Alevi sorununun olmadığı, kadın sorununun, İstanbul Sözleşmesi’nin bile içerisinde olmadığı bir metin. İttifakın kendini düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum.”

'Mutabakat ya da müzakere için herhangi bir temas olmadı'

Müzakere adımlarına dair soruyu da yanıtlayan Buldan, “Biz çağrımızı bir buçuk yıl önce yaptık ve her platformda, her söyleşimizde bizim dışımızdaki toplumsal muhalefete bu çağrıyı yineledik. O günden bugüne kadar bir masa etrafında bir araya gelmek gibi bir arayış, hiçbir kesim tarafından olmadı” dedi. Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki siyasi partiler dışındaki partilerin bu çağrıyı dikkate almadığını söyledi. Buldan, geçen yıl açıkladıkları deklarasyon için “Oysa mutabakat metni, Türkiye’nin demokratikleşmesine hizmet edecek ve bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını çözebilecek bir mutabakattı” ifadesini kullandı.

Buldan, Altılı Masa ile mutabakat ya da müzakere anlamında herhangi bir temas olmadığını da sözlerine ekledi.

Şubatın ikinci haftası

HDP’nin kendi adayını çıkarma kararının, Türkiye toplumunda büyük bir yankı uyandırdığını kaydeden Buldan, “Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Bunu en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşma programımızı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Buldan, şöyle devam etti:

“Aday havuzumuz çok geniş. Havuzun içinde çok fazla isim var. Kadın isimleri de var. Erkek isimleri de var. Ancak biz en güçlü, Türkiye toplumunu gerçekten güçlü kucaklayacak olan, güçlü mesajlar verecek olan, Türkiye’nin geleceğine dair önemli projeleri olacak bir adayı çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Tamamlamaya çalışıyoruz. En kısa zamanda da kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Halkların Demokratik Partisi, Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte kendi adayıyla bu seçimlerde bir yarışa girecek. Bu yarış elbette ki zorlu bir yarıştır. Bunun farkındayız ancak kendi iddiamızı, hedeflerimizi adayımızla birlikte ortaya koymak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz.”

HDP Eş Genel Başkanı, tarih konusunda ise “Bir tarih söyleyemem. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Şubat’ın yarısına doğru, ikinci haftası gibi açıklama ihtimali çok yüksek” dedi.

'HDP mutlaka Türkiye siyasetinde kendi gücüyle yer alacaktır'

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, parti kapatma davasına ilişkin olarak ise şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi siyasi kararlar veriyor, hukuki kararlar vermiyor. Son verdiği bütün kararlarda, Anayasa Mahkemesi’nin sarayın talimatlarına uyan kararlar verdiğini görüyoruz. Hem partimizin Hazine hesabına bloke kararının verilmesi ama aynı zamanda HDP’yi kapatma davasının seçimlerden sonra karara bağlanması için verdiğimiz dilekçelerin reddedilmesiyle çok açık ve net olarak ortaya konuldu. Partimizi kapatmanın hukukla hiçbir alakası olmayacağını şimdiden belirtmek isteriz ki umut ediyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, bu konuda hukuki bir karar verir ve HDP’yi kapatmaz.

Ancak biz her şeye en kötüsünden, en zorundan bakmak durumundayız. Seçmenimizi, halkımızı, tabanımızı asla alternatifsiz bırakacak bir durumda değiliz. Bu konuda halkımız rahat olsun. HDP, kapatılsa da kapatılması da önümüze engeller çıksa da çıkmasa da en güçlü şekilde parlamentoya girmenin yollarını mutlaka bulacaktır. Bu konuda hiçbir eksik bırakmadan, halkımızın kafasında herhangi bir soru işareti bırakmadan hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Onlarda oyunlar bitmez ama bizlerde de çareler tükenmez. Onların oyunlarına karşı bizim çokça çarelerimiz var. B ve C planlarımız mevcuttur. Hem teknik hem örgütsel hem de siyasi anlamda hazırız. HDP, seçimlerde, Türkiye siyasetinde, Türkiye siyasi arenasında mutlaka kendi gücüyle yerini alacaktır.”