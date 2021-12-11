HDP Cizre ilçe binasına polis baskını

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis sabah saatlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cizre İlçe Örgütü binasını bastı. Parti binasının basılma gerekçesi öğrenilemezken, ablukaya alınan binada polisin araması sürüyor.



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Cizre ve Silopi’de de eş zamanlı ev baskınları düzenlendi. Cizre’de yapılan ev baskınlarında Şırnak Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (Mebya-Der) Eşbaşkanı Serhat Küçük, HDP Cizre ilçe yöneticisi Naim İnedi, Asya Arslan, Mela Kasım Yiğit gözaltına alındı. Silopi’de ise Delil Ürek ve Nadir Onuk’un gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.