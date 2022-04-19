HDP bugün AYM’ye savunmasını teslim edecek

HDP Hukuk Komisyonu, partilerine açılan kapatma davasına ilişkin üç ayda hazırladığı 220 sayfalık ön savunmayı bugün saat 16.00’da Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) teslim edecek.

Daha sonra yüksek mahkeme önce Yargıtay başsavcısını, ardından HDP’yi dinleyecek. İddia ve savunma sürecinin tamamlanmasının ardından dosya tüm ekleriyle birlikte AYM raportörüne gönderilecek.

Raportör, incelemenin ardından hazırladığı raporu AYM Başkanlığı’na teslim edecek. AYM başkanı karar için toplantı tarihi belirleyerek tüm üyelere bildirecek. Belirlenen günde AYM üyeleri HDP’ye ilişkin nihai kararı verecek.

7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi AYM 21 Haziran 2021’de kabul etmişti. İddianamede partinin kapatılmasının dışında 451 HDP’li hakkında siyasi yasak isteniyor.