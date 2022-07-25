HDP binasındaki Zaho pankartı söküldü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kenti Zaho ilçesinde 2’si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair HDP Mardin İl Örgütü tarafından asılan pankart polislerin talimatıyla söküldü.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, itfaiye ekipleri, polis talimatıyla gece yarısı pankartı söktü. Pankartın sökülmesine dair parti yöneticilerine bilgi verilmediği aktarıldı.
HDP binasından indirilen pankartta, "Komkujîya Zaxo Duyemîn Komkujîya Roboskî ye (Zaxo Katliamı ikinci Roboski'dir)" yazdığı belirtildi.