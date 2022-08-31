HDP Bahçelievler ilçe binasına silahlı saldırı düzenleyen kişi tahliye edildi

HDP Bahçelievler ilçe binasına 28 Aralık 2021'de silahlı saldırı düzenleyen ve 2 kişiyi yaralayan Muhammet Eren Sütçü tahliye edildi. Polisin "Serserinin biri" diye nitelendirdiği Sürçü'nün, sosyal medya paylaşımlarında Ülkü Ocakları'nda çekilen fotoğraflarının bulunduğu görülmüştü.

Saldırının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Sütçü, itiraz üzerine "silahla tehdit", "hakaret" ve "silahla yaralamaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Sütçü’nün yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Haziran'da Bakırköy 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine kanaat getirmişti. Bunun üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. Daire de dosyaya Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakması gerektiğine hükmetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre dosyaya bakan Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Sütçü’ye yönelik suçlamalar, tutuklu bulunduğu süre ve atılı suçun Sütçü lehine değişme durumunun olduğunu ileri sürerek, tensiple tahliye kararı verdi.

Mahkeme, ayrıca Sütçü hakkında devam eden ev hapsini de kaldırarak, 7 Aralık’a duruşma günü verdi.