HDP asgari ücret önerisini açıkladı

HDP Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcüsü Cemalettin Yüksel asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

HDP olarak, asgari ücret düzeyinin yükseltilmesi, emekli maaşlarının insan onuruna yaraşır düzeye getirilmesi gerektiğini dile getiren Yüksel şunları kaydetti:

"Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının sağlanması, temel yurttaşlık gelirine dair çalışmalar yapılması kapsamında hayat pahalılığı ve yoksullaşma ile birlikte ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik mücadelemizi aralıksız bir biçimde sürdüreceğiz. Bu kapsamda partimiz, asgari ücret 12.500 TL olsun talebiyle 1-10 Aralık arasında “Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Düzeyde Olsun!” başlığı altında bir kampanya yürütecektir."