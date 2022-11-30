Açlık sınırı 8 bin TL’yi buldu, yoksulluk sınırı asgari ücretin nerdeyse 5 katı oldu

Türk-İş’in Kasım ayı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğu Türkiye’de yaşanan yoksulluğun da göstergesi oldu.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin Açlık Sınırı 7 bin 425,23 TL’den 7 bin 786,85 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan Yoksulluk Sınırı ise 24 bin186,42 TL’den 25 bin 364,35 TL’ye, bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 10,171,17TL’ye yükseldi.

Yine verilere göre, dört kişilik bir ailenin sadece mutfak harcaması için yapması gereken zorunlu harcama tutarı geçen aya göre 361 lira artış gösterdi. Yılbaşına göre bu oran 3 bin 689 liraya ulaştı.

Süt ürünlerindeki artışa dikkat çekilen açıklamada market markalı ucuz sütlerin fiyatı 15,5 TL’ye yükselirken genelde ortalama litre fiyatı bir ayda yüzde 8 artarak ilk kez 20 TL’yi aştığı belirtildi.. Kasım ayında peynir ise yüzde 12, yoğurt yüzde 5 zamlandı.

Et ürünlerine yaşanan artışa da yer verilen açıklamada, dana kıyma 139 TL, kuşbaşı 147 TL’ye, Kuzu eti ise yüzde 6 zamlandı. Tavuk eti fiyatı ise yüzde 7 geriledi. Bir ayda kuru fasulye yüzde 6, yeşil mercimek yüzde 8, nohut yüzde 10 zamlandı.

Aylık seviyede pirinç yüzde 8, bulgur yüzde 5 oranında zamlandı. Makarnanın fiyatı düşerken, un ve irmik fiyatları yükseldi. Patates yüzde 25 zamla bu ay ortalama 12,5 TL’de olurken, brokoli, karnabahar, yeşil lahana, limon fiyatları düşerken domates, salatalık, biber gibi sera sebzelerinin fiyatları arttı.

Yine en çok zam alan ürünlerden biri de yağlar oldu. Bir ayda zeytinyağı yüzde 7, tereyağı yüzde 9 zamlandı.