HDP: 90’ların katilleri Amedspor’u engelleyemeyecek

Bursaspor maçında Amedspor oyuncularına saldırı düzenlenmesi ile ilgili olarak HDP’den “90’ların katilleri, JİTEM artıklarının ruhunun gezdiği atmosfer ne Amedspor’u engelleyebilecek ne de barış umudunu bitirebilecek” açıklaması yapıldı.

Bugün Bursa'daki Bursaspor maçı öncesi sahaya çıkan Amedspor oyuncularına saldırıldı. Maç oynandığı esnada da Bursaspor taraftarları pek çok maddeyi oyunculara attı. Öte yandan maçta bazı Bursasporlu taraftarlar, "Beyaz Toros" fotoğrafları ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.

HDP’nin resmi Twitter hesabında Amedspor’a yönelik saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Bursa’da Amedspor’a yapılan ırkçı saldırıları kınıyoruz. 90’ların katilleri, JİTEM artıklarının ruhunun gezdiği atmosfer ne Amedspor’u engelleyebilecek ne de barış umudunu bitirebilecek. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Biz faşizme karşı diz çökmeyecek milyonlarız.”