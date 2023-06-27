Hazine'ye yük olan KKM'ye stopaj desteği yıl sonuna uzuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmiş, iktidara yakın basına yansıyan haberlerde ilk etapta Türkiye'de 30-40 milyar dolar sıcak para girişi olacağı iddia edilmişti.

Ekonomide en çok beklenenlerden biri de hükümetin Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkıp çıkmayacağı. Servet transferi yaratmakla suçlanan KKM'nin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, "Şimşek ve Yılmaz'ın BAE ziyaretinin ardından Körfez heyeti Türkiye'de. Hükümet yabancı kaynak girişinin başlamasıyla KKM'den adım adım uzaklaşacak" dedi.

Bugün AA'nın yayınladığı habere göre lira mevduat hesaplarıyla yine lira cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat uygulamasını ani bir şekilde bitirme anlayışlarının olmadığını açıklamıştı.