Hazine'nin borçlanması yılın ilk çeyreğinde yüzde 294 artarak rekor kırdı

Dünya yazarı Naki Bakir, Hazine'nin üç aylık net borçlanmasının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 249,4 artış göstererek rekor kırdığını yazdı.

Geçen yıl aynı dönemde 72,7 milyar liralık net borçlanmaya giden Hazine bu yıl 253,8 milyar liralık iç ve dış borçlanmaya gitti.

Bakir, "İlk çeyrekte Hazine’nin toplam net iç ve dış borçlanması 250 milyar lirayı aşarak rekor kırdı. Bütçenin, geçen yıl ilk üç ayda 17,2 milyar lira nakit açığının bu yıl aynı dönemde tam 11,2 kat artarak 209,3 milyar liraya ulaşması, borçlanmayı patlattı" ifadelerini kullandı.

Bütçe açığı 250 milyar lirayı aşmıştı

Dış borçlanma da ilk çeyrekte hızla arttı. Üç ayda 34,9 milyar lira tutarında dış borç ödeyip 97,8 milyar liralık yeni dış borçlanmaya giden Hazine’nin “net” dış borçlanması 92,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu kaynak da bütçe açığının finansmanında kullanıldı.

Üç aydaki net dış borçlanma, geçen yılın eş dönemindekinin 3,2 katına ulaştı.

Bütçe açığı, yılın ilk çeyreğinde 250 milyar lirayı aşmıştı.