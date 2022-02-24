Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Ukrayna' açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Dolar/TL son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak "Vatandaşlarımızın TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesi ve riskli pozisyonlardan kaçınmaları önemli" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" denildi.

Açıklamada "Yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Vatandaşlarımızın TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesi ve riskli pozisyonlardan kaçınmaları önemli" ifadelerine yer verildi.