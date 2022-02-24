Rusya'nın Ukrayna'ya müdahelesinin ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam etti.
Dolar son iki aydır yapılan müdahaleler sonucu 14 lira bandını aşmazken bugün 14.50 Türk Lirası eşiğine kadar yaklaştı.
Haber Merkezi
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde
Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahelenin ardından dolar son iki ayın en yüksek seviyesine tırmandı.
Haber Merkezi
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahelesinin ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam etti.
Dolar son iki aydır yapılan müdahaleler sonucu 14 lira bandını aşmazken bugün 14.50 Türk Lirası eşiğine kadar yaklaştı.