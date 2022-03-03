Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2023 seçimlerinde tek haneli enflasyonu göreceğiz

Gelecek dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz" dedi ve şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz."