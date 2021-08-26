Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Bireysel krediler sınırlandırılmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AKP MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekillerine ekonominin önceliklerini anlattı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre ekonominin canlanmaya başladığını söyleyen Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini belirtti.

Elvan, "Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var" dedi.

"Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalara bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız. Takibi yapılacak. Yeni kredi verilirken, önceki kredinin gerçek anlamda yatırım için kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Alınan krediye konu olan yatırım gerçekleşme durumuna bakılacak.”