Hazine nakit dengesi 2023'te ilk kez fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Verilere göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 610 milyar 205 milyon lira, nakit giderleri 440 milyar 389 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 344 milyar 359 milyon lira, faiz ödemeleri ise 96 milyar 30 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 265 milyar 846 milyon lira fazla verdi.

Böylece mayısta nakit dengesinde, 169 milyar 816 milyon liralık fazla verdi.

Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 996 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 208 milyar 985 milyon lira artış görüldü.

Hazine'nin gelirleri 2023'te ilk kez giderlerini geçti. Hazine; ocakta 54,3 milyar lira, şubatta 171,4 milyar lira, martta 32,1 milyar lira, nisanda ise 159 milyar lira açık vermişti.