Hazine iki ihaleyle 50 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 49 milyar 992 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 4 yıl vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli ilk kuponu yüzde 2,9 oranlı devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 3,46 oldu.

İkinci ihalede ise 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 17,25, bileşik faiz ise yüzde 17,99 oldu.

Hazine, 2 ihalede toplam 49 milyar 992 milyon lira borçlandı.