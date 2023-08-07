Hazine 44 milyar lira daha borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde 43 milyar 811 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı iç borçlanma programına iki tahville başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 sabit kupon ödemeli ve 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,65 sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracı ihalelerinde net 23,8 milyar lira borçlandı.

2 yıl vadeli tahvil ihalesine toplam 1,08 milyar TL talep geldi, net satış 260,5 milyon lira olduBu tahvilde bileşik faiz yüzde 18,28 oldu.

5 yıl vadeli tahvil ihalesine toplam 32,1 milyar TL talep geldi, net satış 23,5 milyar lira oldu. Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 20,55 olarak gerçekleşti.

Böylece, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihalede toplam 43 milyar 811 milyon lira borçlandı. (AA)

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