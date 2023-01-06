Hazine, 2022'yi 169,4 milyar lira nakit açığıyla kapattı

Bloomberg HT'nin haberine göre, Hazine nakit dengesi Aralık 2022’de 108,3 milyar lira, 2022 yılının tamamında ise 169,4 milyar lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi Kasım 2022’de 99,5 milyar lira açık vermişti.

Aralık'ta faiz dışı denge 92,8 milyar lira açık verirken, 2022 yılının tamamında faiz dışı dengede 110,6 milyar liralık fazla görüldü.

2022'nin tamamında faiz ödemeleri 287,2 milyar lirayı buldu. 2022'de net borçlanma 437,3 milyar lira olarak kaydedildi. Net dış borçlanma 75,2 milyar lira olurken, net iç borçlanma ise 362,1 milyar lira olarak gerçekleşti.