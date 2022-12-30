İhracat rakamları açıklandı: Dış ticaret açığı 11 ayda yüzde 137,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini yayınladı.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 137,8 artarak 40 milyar 793 milyon dolardan 96 milyar 987 milyon dolara çıktı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2022'nin Kasım ayında, 2021'in aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalatı yüzde 14 yükselişle 30 milyar 656 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14 yükselerek 30 milyar 656 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı geçen yılın 11 aylık dönemine göre 2,5 katına çıktı

İhracat, yılın ilk 11 ayı içerisinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artışla 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

11 ay için dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,4 artışla 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2021 döneminde yüzde 83,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığı yüzde 60,7 arttı

Kasım ayında, 2021'in aynı ayına göre ise dış ticaret açığı yüzde 60,7 artarak 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2021'de yüzde 79,8 iken bu Kasım 2021'de yüzde 71,4'e düştü.

Enerjide ihracat arttı

Öte yandan Avrupa'da Rusya'ya dönük yaptırımların sonucu olarak şiddetlenen enerji krizi büyürken, Türkiye'nin enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracatı, Kasım ayında yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara çıktı.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası kasımda 175 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta kasımda imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

İhracatta imalat sanayisi en yüksek paya sahip

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta kasımda ara malların payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 12,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

Ara malların payı yüzde 80,9

Ocak-Kasım döneminde ise ara malların payı yüzde 80,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 oldu.

En çok ihracat Almanya'ya

Kasım ayında Türkiye'nin ihracat hacimleri en yüksek olduğu 5 ülke şöyle oldu:

1 milyar 859 milyon dolarla Almanya 1 milyar 447 milyon dolarla ABD 1 milyar 302 milyon dolarla Irak 1 milyar 156 milyon dolarla Rusya 1 milyar 78 milyon dolarla İtalya

Kasım ayında ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. 11 aylık dönem için ihracat hacimleri ise şöyle:

19 milyar 339 milyon dolarla Almanya 15 milyar 502 milyon dolarla ABD 12 milyar 602 milyon dolarla Irak 11 milyar 946 milyon dolarla İngiltere 11 milyar 306 milyon dolarla İtalya

Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sına karşılık geldi.

İthalatta en büyük pay Rusya'nın

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Kasım ayı içerisinde Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkeler şöyle oldu:

4 milyar 681 milyon dolarla Rusya 3 milyar 121 milyon dolarla Çin 2 milyar 236 milyon dolarla Almanya 2 milyar 215 milyon dolarla İsviçre 1 milyar 217 milyon dolarla İtalya

Kasım ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. 11 aylık dönem boyunca en çok ithalat yapılan ülkeler şöyle:

54 milyar 308 milyon dolarla Rusya 37 milyar 712 milyon dolarla Çin 21 milyar 564 milyon dolarla Almanya 14 milyar 45 milyon dolarla ABD 12 milyar 873 milyon dolarla İsviçre

Yılın 11 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'üne karşılık geldi.