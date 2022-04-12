Hayvanlara yapılan çiçek aşısına virüs karıştı, bakanlık aşılamayı durdurdu

Sığırlara ilkbahar aylarında vurulan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zorunlu aşılarından olan LSD (çiçek) aşısına BVD virüsü karıştığı iddia edildi.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre bakanlık durumu gizledi.

81 ile 'acele' kodlu talimat

Tarın ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, haberin yayınlanmasının ardından bugün il tarım müdürlüklerine "acele" koduyla bir yazı gönderdi. “LSD ve şap aşılama” konulu yazıda, “Bakanlığımızca yürütülen hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında, LSD ve şap hastalığına karşı koruma amaçlı olarak her iki hastalığa yönelik aşılar aynı anda uygulanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce iletilecek ikinci talimata kadar aşılamanın şap aşısı uygulamasıyla sınırlandırılarak sürdürülmesi, LSD aşılamasının ise iliniz genelinde kullanımının durdurulması hususunda gereğini önemle rica ederim” denildi.

'Aşının içeriğiyle, bulunduğu koşullarla ilgili aksaklık söz konusu olabilir'

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, zorunlu olmayan Bovine Viral Diyare (BVD) aşısının hayvanlar arasında hızla bulaşan, ishalle seyreden ve verim düşüklüğüne sebep olan bir hastalık için yapıldığını söyledi.

Ertürk, Lumpy Skin Disease’nin (LSD) ise sığırlarda görülen bulaşıcı bir deri hastalığı (çiçek hastalığı) olduğunu ve ihbarının zorunlu olduğunu söyledi. Ertürk, LSD aşısının zorunlu olarak ilkbahar aylarında yapılması gerektiğini belirterek, “Hasta hayvanın itlafı gerekiyor. İhbarı mecburi hastalıklarda devlet, bu hayvanların değerini belli bir oranda üreticiye geri veriyor. Bu aşılar da genellikle ilkbahar aylarında kamuda çalışan veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Aşıya uygun olmayan sığırlar ise sonbaharda aşılanıyor. Diğer BDV için böylesi bir aşı zorunluluğu yok” diye konuştu.

Ertürk, iddialarla ilgili şu an bir belirsizlik olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları beklediklerini bildirerek, “Normalde aşıdan hastalık olmaz. Aşı, bilakis hayvanın bağışıklık sistemini güçlendirip hasta olmasın diye yapılır. Ama aşının içeriğiyle, bulunduğu koşullarla ilgili herhangi bir aksaklık söz konusu ise ancak o durumlarda böyle şeylerden bahsetmek mümkün. BVD ve LSD ile ilgili şu anda bizim de bilemediğimiz konular var” dedi. (ANKA)