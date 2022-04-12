DSÖ: Tek doz HPV aşısı bile rahim ağzı kanserine karşı önemli koruma sağlıyor

4-7 Nisan tarihleri arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Bağışıklama Uzmanları Stratejik Danışma Grubu (SAGE) zirvesi düzenlendi. Söz konusu zirvede İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşısının tek dozluk programlarının iki ve üç dozluk programlarla karşılaştırılabilir etkinlik sağladığını gösteren geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların kanıtları değerlendirildi.

SAGE'nin değerlendirmesi, tek dozluk HPV aşısının rahim ağzı kanserine neden olan virüse karşı sağlam koruma sağladığını belirlerken bunun hastalığın önlenmesi için bir yararı temsil edebileceğini ve daha fazla genç kadının hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği sonucuna ulaştı.

HPV'ye yakalanan kadınların yüzde 90 düşük ve orta gelirli ülkelerden

SAGE'nin tavsiyesiyse, HPV aşısının bağışıklama programlarına dahil edilmesi. Neredeyse tamamen önlenebilir olan serviks kanseri, aşının fiyatları nedeniyle bir erişim eşitsizliği hastalığı durumunda.

DSÖ'nün verilerine göre, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim ağzı kanserinin yüzde 95'inden fazlasının nedeni cinsel yolla bulaşan HPV'dir. Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

SAGE Başkanı Dr. Alejandro Cravioto, HPV aşısının, rahim ağzı kanserinin yüzde 70'ine neden olan HPV serotipleri 16 ve 18'i önlemede oldukça etkili olduğunu kaydetti.

SAGE uzmanları, HPV için doz çizelgelerini şu programla güncellemeyi önerdi:

9-14 yaşlarındaki kız çocuklarının birincil hedefi için bir veya iki dozluk program

15-20 yaş arası genç kadınlar için bir veya iki dozluk program

21 yaşından büyük kadınlar için 6 ay arayla iki doz

Mümkünse üç doz, mümkün değilse en az iki doz alması gereken HIV'li kişiler de dahil olmak üzere bağışıklığı baskılanmış bireylerde tek bir dozun etkinliğine ilişkin veriler mevcut.

Türkiye'de aşı takvimine alınması için mücadele yürütülüyor

Türkiye sağlık sistemi içerisinde HPV aşısı devlet tarafından sağlanmıyor, yani kadınlar aşılara ancak kendi imkanlarıyla ulaşabiliyor.

Aşının aşı takvimine alınıp ücretsiz bir şekilde yurttaşlara ulaştırılabilmesi için hukuksal mücadele yürüten Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, aşı olanların aşıya verdikleri paranın iade edilmesi için dava açmıştı.

Yağmur Varkal'ın aşı ücretinin SGK'dan tahsis edilmesi talebiyle açtığı dava Mart ayında Varkal'ın lehine sonuçlanmıştı. Emsal karar taşıyan dava sonucunda mahkeme üç doz aşının bedelinin faiziyle SGK tarafından başvurucuya ödenmesine hükmetmişti. Aşının bir dozunun bedeli, aşı olmak isteyen yurttaşlar için yaklaşık 700 lira.

Söz konusu emsal karar vesilesiyle aşı olanlara SGK'dan aşı olduktan sonra ücret iadesi için başvurunun yolu açılmış oldu. Ancak bu durum aşıya erişim konusunda engelleri tamamen kaldırmış değil. Önlenebilir kanserin kadınlar için hayat tehdidi olmaktan kalkması için SAGE'nin de belirttiği gibi aşının bağışıklık programına alınıp en baştan itibaren ücretsiz dağıtılması gerekli.

HPV aşısı dünya üzerinde 71 ülkede ücretsiz uygulanıyor.