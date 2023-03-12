Hayvancılıkta şap hastalığı paniği: 'İthal edilenler ne olacak?'

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Burdur ve Isparta’da baş gösteren şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş alım ve satışının durdurulmasıyla ilgili konuştu. Başevirgen, “Ülke hayvancılığı çok zor zamanlardan geçiyor. Girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar, iktidarın aldığı ithalat kararları ve deprem felaketinin yarattığı sıkıntılar yetmezmiş gibi şimdi de şap hastalığı salgını çıktı. Yetiştiricilerimiz arasında büyük panik yaşanmaktadır” dedi.

'Hayvan pazarları kapatıldı, aşılamanın ne zaman biteceğiz belli değil'

Bekir Başevirgen, “Tarafımıza ulaşan bilgilere göre, şap hastalığı nedeniyle Burdur ve Isparta merkezleri, ilçe merkezleri ile köylerde karantina ve gözetim kararı alınmış, hayvan pazarları da kapatılmıştı. Fakat Tarım ve Orman Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamayla 'Hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur' denildi. Aşılamanın ne kadar sürede bitirileceği ve karantina tedbirlerinin ne zamana kadar devam edeceği ise bilinmiyor" diye konuştu.

'Irak, İran veya Suriye üzerinden girmiş olabilir'

"Ülkemizde görülen bu salgının etkeni daha önce rastlanılmamış olan Sat-2 Serotipidir" diyen, Başevirgen şunları söyledi:

"Ülkemizde her yıl Şap hastalığı salgınları görülmekte. Fakat bu virüs tipleri, ölüm oranı düşük ve daha ziyade hayvanlarda verim azalışa bağlı olarak ekonomik kayıplara neden olan salgınlar oluşturmaktaydı. Burada kaygı verici olan husus, Sat-2 Serotipi Şap virüsünün önceki tiplerden çok daha öldürücü olması ve daha büyük ekonomik kayıplara neden olabilmesidir. Koyun ve keçilerde ise hastalık daha hafif seyirli olup hastalığın yol açtığı ekonomik kayıplar sığırlarınkinden daha düşüktür. Daha ziyade Afrika kıtasında görülen bu hastalık etkeninin ülkemize girişinin Irak, İran veya Suriye üzerinden olabileceği sanılmaktadır."

'Bir an önce aşılama yapılmalı'

Bekir Başevirgen, konuyu öğrenir öğrenmez Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptığını ifade ederek "Yetkililer, 8 işletmede hastalığın tespit edildiği, Şap Enstitüsünde aşı üretimimizin olduğu ve hali hazırda 2,5 milyon doz aşımızın bulunduğunu belirttiler. Öldürücülüğü az olmakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılabilen bu hastalığın, kontrol altına alınması açısından bir an önce aşılama yapılması çok önemlidir" dedi.

'İthal edilen hayvanlar ne olacak?'

CHPli Başevirgen, Karantina konulan yerlerden hayvan çıkışı olmayacağı gibi hayvan girişine de kısıtlama getirildiğini söyleyerek "Bu durumda ithal edilecek hayvanların da hastalık sönüşüne ya da karantina tedbirleri kaldırılana kadar bu bölgelere girişi engellenecektir. İthalat yapacak kişiler karantina tedbirleri kalkıncaya kadar hayvanlarını sınır kapısında bulunan işletmelerde tutabilecekler. Tabi bu duruma maruz kalan yetiştiricilerimize ilave maliyetler yüklenecektir" ifadesini kullandı.

'Deprem bölgesinde veterinerlik hizmetleri aksatılmamalı'

Deprem bölgesindeki 11 ilde yaklaşık 14 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunduğunu hatırlatan Başevirgen, "Üstelik bu illerimizde yaşanan kayıplar ve göçler nedeniyle hem kamu hem de özel veterinerlik hizmetleri sekteye uğramış durumda. Bu nedenle aşılama çalışmalarının öncelikle bu illerimizden başlatılması doğru olacaktır. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve hekimlik hizmetlerinin kesintiye uğramaması için konteyner veya sahra hastanesi şeklinde klinikler kurulmalı ve aşılama, tedavi gibi hizmetlerin bedelsiz verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Bahse konu hastalığın işletmesinde bulunan hayvanlara bulaşabileceği kaygısıyla birçok yetiştiricinin hayvanları kestirebileceğini söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Eğer yetiştiricilerimiz düşük randımanlı hayvanlarını kesime göndermeye kalkarsa büyük bir ekonomik kayıp yaşayabilirler. Bunun doğuracağı dönemsel arz fazlalığı kesim fiyatların aşırı düşmesine neden olabilir. Belki Ramazan Ayı boyunca et fiyatlarında bir ucuzlama görülebilir. Fakat sonrasında hayvan sayımız ile yıllık et ve süt üretimindeki azalmalar çok daha derin bir krizin habercisi olur" dedi.