'Hayvanat bahçesinde bahis oynadılar, 16 kurdu bir ayının üzerine saldılar'

Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) Genel Başkanı Mehmet Yakuter, Kayseri’deki hayvanat bahçesinde; 16 tane kurdun bir ayı ile bahis için dövüştürüldüğünü iddia etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ise iddiaların “hayal ürünü” olduğunu söyledi.

DHKD Genel Başkanı Mehmet Yakuter, şu açıklamayı yaptı:

“İhbar olarak Kayseri Hayvanat Bahçesi kampüsünde bulunan bir ayının üzerine 16 tane kurdun salındığı görülmüştür. Bu kurtlarla ilgili hayvanların boğuşturulmak istendiği aşikar. İç Anadolu Bölgesi’nde ve Kayseri’de köpek dövüşü bahsinin yaygın olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kurtlarla, ayı arasında bir bahis oynanarak ayıyı taciz etmek, işkence etmek için Kayseri Hayvanat Bahçesi görevlilerince, belediye görevlilerince bu eylemin gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh Büyükkılıç’a doğrudan konuyu ilettik.

Biz hayvanat bahçelerini hayvanları sevgi yeri değil aslında esaret altında da olsa nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi konusunda iş yapmasını bu alanda gayret göstermesini istiyoruz.

Hayvanat bahçelerinde çalışan insanları, eğer bu işe ehil hayvan sevgisi olmayan gönüllülük esasına dayalı olmayan şekilde seçerseniz, bu eylem karşınıza doğrudan çıkıyor. Burada DHKD ile iş birliği yaparak, gönüllülük esasına dayanarak insanların burada bakıcılık eğitimi verilmesi ve hayvanların korunması konusunda da hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz.”

Yanıt geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ise ANKA Haber Ajansı’na; olayın tamamen bir hayal ürünü olduğunu söyledi.

Ergin, 21 yavru kurt ile ayının kafeslerinin yan yana olduğunu, kurtların toprağı kazarak ayı bölümüne doğası gereği zaman zaman elektrikli teller olmasına rağmen geçtiğini belirterek iddia edildiği gibi bir bahis olayının kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. (ANKA)