Hayvan hakları savunucuları Yenikapı'da mitingde buluştu

İstanbul Yenikapı'da bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, barınaklardaki şartların iyileştirilmesi ve hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla "Büyük Hayvan Hakları Mitingi" düzenledi.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği tarafından düzenlenen ve hayvan hakları savunucusu dernek ile toplulukların yer aldığı mitinge katılanlar, "Sessizlerin sesiyiz", "Hayvana işkenceye son", "Sokağıma dokunma", "Hayvanlara adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada konuşan Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, her canlının fiziki ve duygusal acıyı hissedeceğini söyledi.

Acil kısırlaştırma seferberliği

Taşkıran, hayvan haklarının korunması adına 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını ve acil olarak kısırlaştırma seferberliği yapılmasını talep ettiklerini belirterek, barınakların kapılarının da sürekli olarak gönüllülere açık olması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Esra Danışman da Baro olarak hayvan hakları için gece-gündüz mücadeleye devam edeceklerini, bunu yalnızca bir kurum olarak değil, bu ülkenin birer vatandaşı olarak görev kabul ettiklerini belirtti.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı ve sloganların atıldığı etkinliğe katılanlar daha sonra dağıldı. (AA)