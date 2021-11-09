Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusu

Yeni Şafak yazarı gerici Erdoğan'ın fetvacısı Hayrettin Karaman'ın, "Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez" sözlerine tepki yağdı. Karaman'ın sözleri üzerine harekete geçen CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİP Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz yaptıkları basın açıklamasıyla Karaman hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre, Karaman hakkında ''ayrıştırıcı bir dil kullanmak'', ''halkı kin ve nefrete teşvik etmek'', ''Alevi inanışa sahip kişileri hor görmekten'' dolayı suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Tahtasız, Karaman'ın isminin Çorum’daki eğitim kurumundan da kaldırılmasını istedi. Tahtasız, ''Bir ilim yuvasında ve hiçbir yerde bu ilim fukarasının ismini görmek istemiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi ve bürokratları göreve davet ediyoruz. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi ülkesini seven herkesi ismini bile söylemekten hicap duyduğumuz kişiye tepki göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİP İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise cumhuriyet savcılarını olaya sessiz kalmasını eleştirerek, “Cumhuriyet Savcılarının sesiz kalması bu gerçeği değiştirmeyecek olup, tepkiyi Karaman’ın mesaj verdiği kitle daha fazla göstermelidir” dedi.

Karaman, kendisine yöneltilen "Alevi inançlı biriyle sünni inançlı birisinin evlenmesi caiz midir?" sorusuna "Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez" yanıtını vermişti.