Haydarpaşa ve Sirkeci garları Kültür Bakanlığı'na kiralanmış: İnşaata açılacak

Marmaray projesi için 2013 yılında kapatılan ve o tarihten bu yana atıl vaziyette olan Haydarpaşa ve Sirkeci tren garlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, iki garın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kiralandığını ve kültürel tesis alanı olarak değerlendirilmesi için proje başlatıldığını belirtti.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hem gar sahaları hem de binalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kiralandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uygulamalar Daire Başkanlığı tarafından TCDD Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ‘Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahası Hakkında’ başlıklı yazıya göre ön protokol kapsamında, yapılacak çalışmalar için danışman atandı ve danışma kurulu oluşturuldu.

Garların sosyal ve kültürel tesis alanı olarak değerlendirilmesi için konsept proje çalışmasına başlandı.

Bu yazıya göre gar sahalarında sadece restorasyon ve restitüsyon yapılmayacak, yeni binalar inşa edilecek ve çevre düzenlemesine gidilecek:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Kadıköy Belediyesi’ne yazılan yazıda iki garın 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97/1. maddesinin 'g' bendi uyarınca özel proje alanı ilan edildiği belirtiliyor.

Yazıya göre Haydarpaşa ve Sirkeci’nin geleceği şöyle şekillenecek:

'Haydarpaşa ve Sirkeci garının sanat merkezine dönüşmesiyle İstanbul’un dünya çapında sanat destinasyonuna dönüşeceği, iki kıtaya yayılmış bienal ve sanat merkezi oluşturulacağı, İstanbul Bienali’nin dünyanın en önemli bienalleri arasında yer alacağı, sanatın gücünü ve birleştirici etkisini vurgulayarak İstanbul’un kültürel zenginliğini attırması ve uluslararası tanıtımında büyük katkı sağlamasının hedeflendiği...'

Bu proje kapsamında Anadolu Yakası’nda müze, kütüphane, el sanatları atölyeleri kurulacak."