Haydarpaşa kazılarında Helenistik döneme ait mezar bulundu

2018 yılından bu yana devam eden Haydarpaşa Tren Garı yerleşkesindeki kazılarda yeni bir esere daha ulaşıldı. Helenistik döneme ait olduğu belirtilen mezarın, yakılarak gömülen birine ait olduğu belirlendi.

Kazı alanında araştırmalarına devam eden arkeologlar en son Helenistik döneme ait kremi mezara rastladılar. Arkeofili'nin haberine göre bulunan eser, Helenistik döneme ait platformun dışında ortaya çıkmış, döneme ait tek örnek olması nedeniyle önem taşıyor.

'Mezarda kremasyon yapılmış'

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, bulunan eserlerin döneme dair en eski bulgular olduğunu ifade ederken, mezarın kendine özgü bazı özellikler taşıdığını belirtti.

Asal şöyle konuştu:

"Etrafında başka herhangi bir yanık izi de olmadığı için tabakada oluşan bir yangından dolayı iskeletin yanmadığını anlıyoruz. Bu mezarda kremasyon yapılarak gömü olmuş. Daha yeni açıldı, iskelet ve kalıntılar yeni yeni ortaya çıkarılıyor. Çok önemli bir şey. Bu bölgede Helenistik döneme ait platformun dışında çıkan tek Helenistik dönem buluntusu. Onun için çok kıymetli. Bu alandaki en erken buluntulardan biri. Mezarın içinde iki ölü hediyesi tespit ettik. Onlar da maalesef yangından dolayı tahrip olmuş. Pişmiş topraktan bir kadeh, bir de koku şişesi bulundu. Arkeologlar çalışmalara devam ediyor. Burada Helenistik dönem mezarı çıkması çok önemli kronolojisi açısından, ikincisi de kremasyon olması. Helenistik dönem bu tip kremasyon mezarları ben hiç görmedim. Bu, iyi bir örnek. Önümüzdeki süreçte belki bizlere çok daha kıymetli bulgular verecek"

"Antropologlar, arkeologlar gözetiminde kazı çalışması yapılıyor"

Kazı alanında üst üste çoklu gömülme örnekleriyle kaşılaşıldığını ifade eden Rahmi Asal, çalışmaların antropologların ve arkeologların gözetiminde sürdürüldüğünü belirtti. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda mekan planlarının elde edilmesi adına önemli aşamalar kat edildiğini belirten Asal, yapılan kazılarda ayrıca 18.000 adet sikke bulunduğunu ifade etti.

Daha önceki kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait ayazma (şifalı su kaynağı), Osmanlı dönemine ait bir çeşmeye ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan bir sığınağa da rastlanmıştı. Tren garındaki peronların kaldırılmasıyla gündüzüne çıkan eserlerin ilerleyen süreçlerde tarihi gar çevresinde oluşturularak bir alanda sergilenmesi planlanıyor.