Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, dün akşam koronavirüse bağlı kalp durması nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti.
Dümen, bugün salgın önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yazar Haydar Dümen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, dün akşam koronavirüse bağlı kalp durması nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti.
Dümen, bugün salgın önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.