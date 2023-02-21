Hayatını kaybeden babasının eşyalarını arayan depremzedeye: 'Ararken çekelim, ağlıyorsunuz ya'

Merkez üssü Kahramanmaraş depremlerde on binlerce yurttaş hayatını kaybederken, çok sayıda bina ise enkaz haline geldi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin, depremde hayatını kaybeden babasının enkaz altında kalan eşyalarını arayan depremzede ile yaptığı söyleşi sosyal medyada gündeme geldi.

Babasının enkazda kalan eşyalarını arayan depremzede ile konuşan muhabir, "Ararken çekelim sizi isterseniz, ağlıyorsunuz ya" dedi. Haberin devamın babasını kaybeden depremzedenin enkazda eşya aradığı görüntülere yer verildi.